नए घर की दीवार पर दबी मिली खौफनाक Doll, देखते ही उड़ गए होश

नई दिल्ली। हर कोई अपने नए घर पर जाकर एक अलग तरह की खुशी पाता है। हर कोई चाहता है कि घर ऐसा हो जिसमें रहकर हम सुकुन के पल बीता सके। लेकिन घरको लेने के बाद यदि आपको कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखने लगें तो सारे सपने चकनाचूर हो जाते है। जैसा कि ऐसा ही कुछ अमेरिका (America) में रहने वाली एक महिला के साथ देखने को मिला, जब उसने अपने नए घर पर एंट्री की तभी उसे घर की दीवार में एक खौफनाक गुड़िया को देख लिया। दीवार के अंदर से लगी यह प्लास्टिक की गुड़िया इतनी डरावनी लग रही थी कि देखते ही हर किसी की चीख ही निकल गई। महिला ने कुछ दिन पहले ही ये घर (House) खरीदा था और उसके बाद वह इस घर में शिफ्ट हुई थी। ये खौफनाक डॉल (Doll) उसके बेसमेंट की दीवार में गड़ी हुई थी।

My sister moved into a new house and found this in the wall of her basement pic.twitter.com/37cHIxQmvN