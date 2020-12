नहीं देखा होगा इतना खतरनाक मगरमच्छ, 27 सेकंड में ले ली चीता की जान, कमजोर दिल वाले ना देखें वीडियो

इंसान से लेकर जीव तक सब एक-दूसरे की जान के प्यासे होते हैं। प्रकृति का भी यह नियम है कि जो इस दुनिया में आया है उसे जाना ही है। लेकिन कुछ घटनाए ऐसी होती है कि देखकर विश्वास नहीं होता है। जंगल की दुनिया बहुत ही रोमांचकारी और खतरनाक मानी जाती है। वाइल्ड फोटोग्राफर्स के कैमरे में कई बार ऐसी दृश्य कैद हो जाते हैं, जिन पर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है। हाल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चीता और मगरमच्छ की दिल दहला देने वाली फाइट देखने को मिल रही है। इस वीडियो में एक विशालकाय मगरमच्छ ने 20 सेकंड में एक व्यस्क चीते का काम तमाम कर देता है।

Gone in 60 seconds !!

Predator becomes prey. Ways of jungle.