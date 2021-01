डॉ. ने लगवाया कोरोना का टीका, पत्नी का फूटा गुस्सा, बोली-तुम्हारी ऐसी की तैसी करती हूं, वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर फिलहाल एक डॉक्टर की अपनी पत्नी से बातचीत का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल हो रहे वीडियो में कोरोना टीकाकरण पर बहस छिड़ी है। दरअसल, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर केके अग्रवाल ने कोरोना का टीका लगवा लिया। इस बीच उनकी पत्नी का फोन आता है तो वह कोरोना का टीका लगवाने की बात कहते हैं तो वह भड़क जाती हैं और कहती हैं कि मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए। तो डॉक्टर साहब सफाई देते हैं कि वह तो आप लोगों की पूछने गया था तो पत्नी उन पर बरस पड़ी। पत्‍नी का कहना था कि आप मुझे भी अपने साथ क्‍यों नहीं ले गए।

Doctor KK Agarwal got himself vaccinated without his wife.



Note to self : don't ever pick-up phone while you are live on tv :)

