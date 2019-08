जादुई ढंग से एयरपोर्ट पर एंट्री लेता दिखा हवाई जहाज, देखें ये दमदार वायरल वीडियो

नई दिल्ली। दुबई में अमीरात एयरलाइन की फ्लाइट A380 की एयरपोर्ट पर रहस्यमई एंट्री ने सबका ध्यान अपनी और खींच लिया। विदेशी मीडिया में इस वीडियो की चर्चा ज़ोरों से हो रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अमीरात की इस फ्लाइट को अब लोग 'आसमान की रानी' के नाम से बुला रहे हैं। 11 सेकंड का ये जादुई वीडियो वाकई में हैरान कर देने वाला है।

emirates airline ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट किया है जो देखते ही देखते वायरल हो गया और अब सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। 11 सेकेंड के इस अद्भुत वीडियो को खबर बनाने तक 63 हज़ार लोग देख चुके हैं।

Now that’s how you make a grand entrance. Video credit: Tom Jones pic.twitter.com/ojAOguED4D