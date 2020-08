जूतों से मनचलों को लगेगा 220 वोल्ट का ज़ोरदार झटका (Anti-Rape Gadgets): अजब गजब with Shweta Dhobhal ( EP-3 )

देशभर में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म और रेप के मामले ( Rape and eve teasing cases in India ) लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन देश के कई राज्यों से हमें महिलाओं के साथ रहे हो रही घटनाओं को सुन हमारी रूह कांप जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी पूरी तरह से इस मामले पर आंखें बंद किए बैठी है, लेकिन आज हम आपको अजब गजब ( Ajab Gajab Show ) के प्रोग्राम में कुछ ऐसे युवाओं के बारें में बात करेंगे। जिन्होंने ऐसे उपकारणों का आविष्कार किया है। जो देखने में काफी सामान्य से लगेंगे। लेकिन हैं बड़े खतरनाक। हैदराबाद के सिद्धार्थ मंडल ( Siddharth Mandal ), हरीश गादी ( Harish Gaadhi ) और कोटा की बिटिया भव्य अग्रवाल ( Bhavya Agrawal) ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ऐसा यंत्र ( Made a device for safety ) बनाया है। जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है।

इन सभी यंत्रों में सेंसर ( All of these devices have sensors ) लगा हुआ है। जिसमें से करंट प्रवाहित होता है। यदि कोई महिला मुसीबत में होगी ( The lady will be in trouble ) तो वह इन यंत्रों की मदद से खुद को आसानी से बचा सकती है। महिला के परिवार वालों और पुलिस को भी घटनास्थल की लोकेशन (Family members and police will reach the location of the incident ) आसानी से मिल जाएगी।