किसानों ने देसी जुगाड़ से बनाया वॉटरमिल, पूरे गांव के लिए पैदा करेंगे बिजली

नई दिल्ली। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। हर असंभव काम को भी संभव कर दिखाया है। देश के कई दूर दराज इलाकों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचा रहे है। फिर भी आज के समय में कहीं जगह ऐसी है जहां पर लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल रही है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए यहां लोग देसी जुगाड़ लगा रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर कर्नाटक के किसान का जुगाड़ वायरल हो रहा है। खबरों के अनुसार, इनका नाम सिदप्पा बताया जा रहा है। उन्होंने प्लास्टिक ट्यूब और लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए एक टिकाऊ और सस्ती वॉटरमिल तैयार की है।

150 वाट बिजली

पेशे से सिदप्पा किसान है। उनका कहना है कि वो इस वॉटरमिल की मदद से नहर में बहने वाले पानी से 150 वाट बिजली पैदा कर सकते हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण इस जुगाड़ वॉटरमिल की तस्वीर अपने ट्विटर एकाउंट पर शेयर की है। उन्होंने लिखा- अतुल्य, ग्रामीण कर्नाटक के एक किसान, सिदप्पा ने बिजली बनाने के लिए एक पानी की चक्की डिजाइन की है और इसे अपने घर के पास नहर में संचालित करते हैं। उन्होंने महज 5 हजार रुपये में इस वॉटरमिल को तैयार किया है।

यह भी पढ़े :— मजदूर के बेटे ने बनाई रिवर्स गीयर वाली बाइक, पेट्रोल की नहीं पड़ेगी जरूरत



कई इलाकों में नहीं है सड़क और बिजली

आपको बता दें कि आज भी अपने देश में ऐसे गांव है जहां पर ना तो सड़के है और ना नहीं बिजली। वहां के लोग सर्दियों से ऐसी ही जिंदगी जीते आ रहे है। ये लोग अपना पेट भरने के लिए शहरों की पलायन कर रहे है। वहां पर विकास नहीं होने के लिए युवा और बच्चे ज्यादा शिक्षित भी नहीं है। इन लोगों को उम्मीद है कि एक दिन के घरों में उजाला होगा।

Incredible- A farmer from rural Karnataka, Siddappa has designed a water mill to generate electricity and operates it in the canal near his house. He spent just Rs. 5,000 on the construction, and gets 150 watts of power from this water mill when water flows in the canal. pic.twitter.com/tFN5JHmqBo