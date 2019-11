इस पिता की आखिरी इच्छा बनी सबकी आखिरी ख्वाहिश, ट्विटर पर छाया रहा ट्वीट

नई दिल्ली | ट्विटर सोशल मीडिया का ऐसा प्लैटफॉर्म है जंहा लोग अच्छी चीज़ों की प्रशंसा भी करते हैं और गलत का विराध भी व्यक्त करते हैं। हाल ही में ट्विटर पर एक यूजर की पोस्ट ने बेहद इमोश्नल कर दिया। दरअसल, इस शख्स ने अपने दादा की एक ऐसी तस्वीर शेयर की जिसके बाद सबकी दिलचस्पी इसमें बढ़ गई। यूजर ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- आज मेरे दादा का निधन हो गया। पिछली रात वो ये चाहते थे कि बेटों के साथ एक आखिरी बार बीयर पीएं। इस यूजर का नाम Adam Schemm है और इनका ये ट्वीट वायरल हो गया है।

My grandmom did the same thing but with shots of Bailey’s 😭💓 pic.twitter.com/LjSg757YIn

एडम का ट्वीट देखने के बाद कई लोगों ने अपनी आखिरी इच्छा ऐसी ही ज़ाहिर की। उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा कि ये बहुत अच्छा है। जाने से पहले इससे बेहतर क्या हो सकता है।

This is a beautiful way to go,though a loss to you and your family....be comforted that went on his own terms.❤