पक्षियों ने खेला बास्केटबॉल! चोंच से गेंद को ऐसे डाली अंदर, देखें खूबसूरत वीडियो

नई दिल्ली। आपने अब तक इंसानों को ही बास्केटबॉल खेलते हुए देखा होगा। अगर आपसे कहा जाए कि जानवर भी इंसान की तरह बास्केटबॉल खेलते है तो इसपर आप यकीन करेंगे। शायद नहीं, लेकिन यह बिल्कुल सच है। हाल ही में एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ पक्षी बास्केटबॉल खेल रहे है। यह चोंच से गेंद को पकड़ते है और बास्केट के अंदर गेंद को डाल रहे है। दिखने में यह वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। सोशल मीडिया पर इसको बहुत पसंद किया जा है। वीडियो को देखकर यूजर्स जमकर कमेंट भी कर रहे है।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अमेरिका के पूर्व बास्केटबॉल प्लेयर रेक्स चैपमैन ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है। रेक्स चैपमैन ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, क्या आपने कभी पक्षियों को बास्केटबॉल खेलते देखा है, आज आप नीचे जरूर देखें....। इस वीडियो में आप देख सकते है कि पांच पक्षी मिलकर बास्केटबॉल मैच खेल रहे है। सभी पक्षी शानदार तरीके से खेल रहे है। उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इनको जरूर ट्रेनिंग दी गई होगी। वीडियो में देख सकते है कि एक बंदा ने आमने- सामने बास्केट रखीं और फिर सामने खड़े पक्षियों की तरफ गेंद फेंकते है। पक्षी दौड़कर आते है और गेंद को पकड़ने की कोशिश करते है। सभी बारी बारी से बास्केट में गेंद को डालते है।

