इस गांव में घाेड़ी पर नहीं, बल्कि दुल्हन को लाने पैदल जाता है दूल्हा, जानिए क्यों

- शादी में दूल्हे का घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन के घर तक पहुंचने की परंपरा काफी वर्षों से चली आ रही है

- ऐसा गांव ( Unique Tradition of Wedding ) के बारे में बताएंगे, जहां दूल्हा दुल्हन को लाने घोड़ी पर नहीं, बल्कि बारातियों के साथ पैदल चलकर जाता है

- गांव में करीब 400 साल से दूल्हे के घोड़ी ( Groom Do Not Ride on the Mare in Pulasar Viilage ) पर नहीं बैठने की अनूठी परंपरा निभाई जा रही है