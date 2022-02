पुलिसवाले की फिटनेस देख हो जाएंगे हैरान, 9 महीने में घटा लिया 48 KG वजन

छत्तीसगढ़ पुलिस के एक एएसआई विभव तिवारी ने केवल 9 महीनों में अपना वजन 48 किलो कम कर लिया है। अपना वजन कम करने के लिए विभव ने न तो जिम ज्वाइन किया, न ही योग और न ही कोई दवाइयां ली। ऐसे में सभी हैरान हैं कि वो ऐसा कर पाने में कैसे सफल हो गए!

मोटापे से दुनियाभर में लोग परेशान हैं और इसे कम करने के लिए तरह-तरह के तरीके अपना रहे हैं। इसके लिए लोग जिम भी जा रहे तो कुछ खाने पीने में ही कटौती कर देते हैं परंतु कामयाबी नहीं मिलती है। कई अवसरों पर तो पुलिसकर्मी भी मोटापे से परेशान रहते हैं और कुछ का तो इसे नियंत्रित करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं रहता। हालांकि, एक पुलिस अफसर ने खुद के वजन को कम कर सभी को हैरान कर दिया है। इस पुलिस अफसर ने एक दो किलो नहीं बल्कि 48 किलो वजन घटाया है जिसकी सराहना आईपीएस दीपांशु काबरा ने भी की है।

How ASI losses weight in 9 month without yoga