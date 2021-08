Independence Day 2021: आतंकी बुरहान वानी के पिता ने गाना राष्ट्रगान और फहराया तिरंगा

Independence Day 2021: आज देशभर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभर में अलग-अलग जगहों पर मंत्रालयों, राज्य सरकारों, सैन्य बलों और आम जनता द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) के त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी (Burhan Wani) के पिता ने तिरंगा फहराया और उसे सलामी दी। सोशल मीडिया पर पर इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते है कि वे राष्ट्रगान गा रहे है और तिरंगा फहराते नजर आ रहे है।

सरकारी गर्ल्स स्कूल में फहराया तिरंगा

दरअसल, हिजबुल के आतंकवादी बुरहान वानी के पिता मुजफ्फर वानी पुलवामा जिले में हायर सरकारी सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मुजफ्फर वानी ने गवर्मेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और उसको सलामी दी। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। इस वीडियो में वे राष्ट्रीय ध्वज के पास खड़े है। सामने कुर्सियां लगी हुई है, जिन पर कुछ महिलाएं बैठी नजर आ रही है। थोड़ी देर में राष्ट्रगान शुरू होता है तभी सभी खड़े होकर तिरंगे को सलामी देते है।

स्वतंत्रता दिवस पर इंटरनेट, मोबाइल सेवा पर पाबंदी नहीं

जम्मू—कश्मीर में तीन वर्षों में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंटरनेट और मोबाइल सेवा पर रोक नहीं लगाई गई है। तनावमुक्त माहौल में जश्न-ए-आजादी मनाया जा रहा है। पुलिस महानिरीक्षक (कश्मीर) विजय कुमार ने एक ट्वीट कर कहा, ना तो इंटरनेट बंद है ना ही स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पाबंदियां हैं। बता दे इससे पहले 2018 में राज्यपाल एन एन वोहरा के कार्यकाल के दौरान ये सेवाएं बंद नहीं की गई थीं।

