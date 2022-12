इतिहास में दर्ज है जानवरों पर हुए हैरतअंगेज मुकदमें,सुअर को हुई फांसी तो सांड को मिली यह सजा

1906 में प्रकाशित हुई पुस्तक 'द क्रिमिनल प्रॉसीक्यूशन एंड कैपिटल पनिशमेंट ऑफ एनिमल्स' में जानवरों को उनके द्वारा किए गए आरोप के लिए सजा दी गई। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली सजा मुर्गे की है। यहां उसने किसी दूसरे इंसान या जानवर को चोट नहीं पहुंचाई, फिर भी उसे सजा दी गई। चलिए जानते हैं इन अजीब सजाओं के बारे में।

Insane History of Putting Animals on Trial and Executing Them