सीसीटीवी फुटेज में दिखा स्टेशन पर रूकी अदृश्य ट्रेन, मामला जान रह जाएंगे हैरान

नई दिल्ली: कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर इस धरती पर भगवान है तो फिर भूत-प्रेत भी है। हालांकि, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे देखकर लोग भूत होने जैसी बातें कह रहे हैं।

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो को लोग काफी देख रहे हैं, जो कि चीन का है। कई लोग इसे भुतहा ट्रेन बता रहे हैं, तो कई महज सीसीटीवी फुटेज में तकनीकी खराबी बता रहे हैं। हालांकि, ये वीडियो काफी पुराना है। लेकिन सोशल मीडिया पर कब कौन सा वीडियो चर्चा में आ जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। लेकिन हैरानी ये है कि ऐसा लगता है जैसे एक अदृश्य सी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रूकती है और कुछ सेकेंड्स बाद वो फिर वहां से चली जाती है।

