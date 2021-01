Covid-19 वैक्सीन लगवाते वक्त जादूगर ने तोड़ डाली चम्मच, वीडियो वायरल

कोरोना वायरस महामारी से लड़ने की ताकत देने के लिए वैक्सीन एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। कई देशों में वैक्सीन (Vaccination) लगाने का काम शुरू हो चुका है। इस बीच भारत में भी पहली वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। सरकार ने उसके टिकाकरण को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। हाल ही इजराइल (israeli) के मशहूर जादूकर उरी गेलर (Uri Geller) ने भी वैक्सीन का टीका लगवाया, लेकिन उन्होंने इस पल को यादगार बनाने के लिए ऐसा कुछ किया जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उरी गेलर इंजेक्शन लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। वह इजरायल के फेमस जादूगर और एक टेलीविजन सेलिब्रेटी हैं। वह चम्मच मोड़ने वाली अपनी मशहूर ट्रिक के लिए जाने जाते हैं। हाल ही उन्होंने अपनी इसी ट्रिक का इस्तेमाल कोरोना वैक्सीन का टीका लगाते हुए किया। दरअसल, इजराइल में कोरोना वायरस के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में शामिल कार्यकर्ता और देश की बुजुर्ग आबादी को कोरोना वायरस का टीका(Coronavirus vaccine) लगाया जा रहा है। इसी अभियान में उरी गेलर ने भी गुरुवार को हिस्सा लिया था।

Hi my dear friends! I got my vaccination 💉 today it did not hurt at all, I feel fine and I urge everyone definitely those over 60 to get the shot! Please! By the way I am 74. Love you all!❤️ pic.twitter.com/jcfBMyGICN