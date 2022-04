ये पक्षी प्यास से तड़पता है फिर भी नहीं पीता पानी, जानें क्यों

दुनिया में एक पक्षी ऐसा भी है जो कितना भी प्यासा हो परंतु पानी नहीं पीता है। इसके पीछे की वजह जानकार आप हैरान रह जाएंगे!

दुनिया में एक से एक दुर्लभ जीव हैं जिनकी कुछ प्रजातियाँ अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। पक्षियों की 5000 करोड़ प्रजातियों में से एक ऐसी ही दुर्लभ पक्षी है जो पूरी दुनिया में अपनी खासियत के लिए मशहूर है। ये पक्षी प्यास कितनी भी लगी हो लेकिन पानी नहीं पीता। अब पानी तो सभी के लिए आश्यक है लेकिन फिर भी ये पक्षी पानी नहीं पीता केवल खास मौके पर ही पानी पीता है।

Jacobin Cuckoo, The Bird That Only Drinks Rainwater