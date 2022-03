क्या आप जानते हैं जिले में कौन होता है पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी? क्या होते हैं उसके अधिकार?

क्या आपको पता है जिले स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अफसर कौन होता है? उसके क्या अधिकार होते हैं? कौन से उपविभाग उसके अधीन होते हैं?

देश के हर सूबे में कानून व्यवस्था होती है। इसे संभालने की जिम्मेदारी उस सूबे की पुलिस की होती है जो समाज को अपराधमुक्त रखने का काम तत्परता से करते हैं। हर इलाके का अपना थाना भी होता है और इसपर जिले के बड़े अधिकारी का नियंत्रण होता है। जैसा की हमने बताया देश के हर जिले में पुलिस की कमान एक बड़े अधिकारी के हाथ में होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है ये बड़ा पुलिस अधिकारी होता कौन है? आज हम आपको अपने इस लेख में उस बड़े पुलिस अफसर के बारे में बताएंगे।

Law and order: Who is the highest ranking police officer in a district