पहाड़ से गिरा व्यक्ति लेकिन हुआ ऐसा करिश्मा कि बच गई जान, जिसने सुना रहा गया चकित

कहते हैं कि भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जिनमें किसी व्यक्ति का बचना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी घटनाओं में भी व्यक्ति कई बार बिल्कुल सुरक्षित बच निकलता है। ऐसी ही एक घटना संयुक्त राज्य अमरीका के उटाह में घटित हुई। इस घटना के बारे में जिसने सुना, आश्चर्यचकित रह गया। दरअसल, यहां पर्वत पर चढ़ने वाला एक यात्री चट्टान पर 100 फुट नीचे गिर गया लेकिन ऐसा कुछ करिश्मा हुआ कि उसकी जान बच गई।

5 घंटे तक लटका रहा

पहाड़ से गिरने के बाद वह व्यक्ति बीच में लटक गया। आश्चर्य की बात यह है वह व्यक्ति उस जगह पर पांच घंटे तक लटका रहा। साल्ट लेक सिटी फायर डिपार्टमेंट के अनुसार, 29 वर्षीय एक युवक एन्साइन पीक के पश्चिम में एक क्षेत्र में पैदल यात्रा कर रहा था। अग्निशमन विभाग ने ट्विटर पर वीडियो व फोटो पोस्ट कर बताया किएलएलसी फायर की हैवी रेस्क्यू टीम ने 29 साल के एक पुरुष को बचाया. वह 100 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर पांच घंटे से लटका हुआ था।

फोन नीचे गिरने से नहीं कर पाया इमरजेंसी कॉल

फायर कैप्टन टोनी स्टोवे ने बताया कि वह व्यक्ति एक पहाड़ से टकरा गया था और क्लोज एज से ठीक पहले एक स्टॉप पर आ गया था। हालांकि इस दौरान उस व्यक्ति का फोन नीचे गिर गया। इस वजह से वह मदद के लिए किसी को कॉल नहीं कर पाया। ऐसे में वह बिना मदद के वहां लटका रहा। अधिकारियों के अनुसार, जब तक उसके पास मदद पहुंचती, तब तक वह चट्टान पर पांच घंटे से अधिक समय तक लटका रहा।

