3 बहनों ने एक साथ किया प्रपोज , युवक ने तीनों से कर ली शादी

एक अजब गजब मामले में तीनों बहनों ने एक ही शख्स को शादी के लिए प्रपोज किया था। आज तीनों ही उससे शादी करके बेहद खुश हैं।

आपने सोशल मीडिया और आम ज़िंदगी में पत्नी-पत्नी से जुड़े कई जोक और किस्से सुने होंगे। अक्सर दूसरी पत्नी वाली खबरों में हिंसा और कलह तक अपने सुने और देखे होंगे। अब हम आपसे कहें कि एक शख्स ऐसा भी है जो एक दो नहीं बल्कि तीन शादियाँ वो भी तीन सगी बहनों से करने के बाद भी काफी खुश है तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको ये जानकार भी हैरानी होगी कि इस शख्स को तीनों बहनों ने खुद ही शादी के लिए प्रपोज किया। फिर इस युवक ने बड़ी सेरेमनी में तीनों से शादी भी कर ली।

Men married triplets on same day after they all propose to him