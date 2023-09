घोड़े से छेड़छाड़ करना पड़ा शख्स को भारी, लगाईं ऐसी लात कि दिखे दिन में तारें, देखें वीडियो

Submitted by:

Messing With Horse Goes Wrong: दुनिया में कई लोग होते हैं जिन्हें दूसरों से छेड़छाड़ करने में काफी मज़ा आता है। पर इसका उन्हें कई बार सबक भी मिलता है। ऐसा ही कुछ हुआ एक शख्स के साथ जो घोड़े से छेड़छाड़ कर रहा था।

Man trying to mess with a horse