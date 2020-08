नई दिल्ली। सोशल मीडिया (social media) पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहता है, जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रूकती। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट (Internet) पर धमाल मचा रहा है। ये वीडियो एक बंदर (Monkey) का है जो इंसानों की तरह काम करता नजर आ रहा है।

पहले वीडियो देखें..

George got a new thermos. Reads the instructions and all... pic.twitter.com/7pwtLWzcvq