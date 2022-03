क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा घर कहाँ है? यहाँ मिलता है सबसे सस्ता घर

अपना घर कौन नहीं बनाना चाहता चाहे वो छोटे हो या बड़े। हर घर की कीमत भी किसी भी व्यक्ति की शख्सियत एवं उसके पेशे पर निर्भर करता है। हालांकि, हर व्यक्ति अपने घर में सुविधाएं सभी रखने की कोशिश भी पूरी करता है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे महंगे और सस्ते घर के बारे में बताएंगे।

कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि आखिर दुनिया में सबसे महंगा घर कहाँ मिलता है ? या ये सवाल कि दुनिया का सबसे सस्ता घर कहाँ मिलता होगा? इन सवालों के जवाब शायद ही आपको पता हो पर आज इस लेख में हम आपके इन सवालों के जवाब बताएंगे। यदि इस सवाल के जवाब में सबसे महंगा घर मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया है तो आपका जवाब गलत है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दुनियाभर में वो कौन से घर हैं जो काफी महंगे हैं:

Most Expensive Homes in the World, know about cheapest real state