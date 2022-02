मुंबईः चोरी हुआ 13.45 लाख का सोना, पुलिस ने लौटाया डेढ़ करोड़ का गोल्ड, मामला जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

आमतौर पर जब कोई सामान चोरी होता है तो पुलिस उसकी बरामदगी एक सामान प्रक्रिया के बाद मालिक को लौटाती है। लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जब पुलिस ने चोरी हुए सोने की कीमत के बदले 10 गुना ज्यादा कीमत में लौटाया है।

महाराष्ट्र के मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां मुंबई पुलिस ने एक परिवार को उसके खोए हुए सोने की बदले 10 गुना ज्यादा कीमत का सोना लौटाया है। दरअसल जब भी कभी घर से कोई सामान चोरी होता हैं और पुलिस उसे बरामद करती हैं तो वह सामान एक प्रक्रिया के बाद उसके मालिक को लौटा दिया जाता हैं। लेकिन मुंबई में इससे जुड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया। जहां एक परिवार का 13.45 लाख का सोना चोर चुराकर ले गए थे, लेकिन अब पुलिस ने उन्हें डेढ़ करोड़ का सोना दिया हैं। इसके पीछे की वजह जानकर आप भी दंग रह जाएंगे।

Mumbai Police returned the stolen gold worth 10 times more to the Family