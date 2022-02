इस मंदिर में जाने से डरता है नेपाल का राज परिवार, हो सकती है मौत

ये मंदिर राज परिवार के लिए शापित है और इस शाप के डर की वजह से राजपरिवार इस मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाते हैं।

सनातन धर्म से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें सुनने और जानने के बाद उसपर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी एक ऐसा ही मंदिर है जो अपने रहस्य के लिए लोकप्रिय है। इस मंदिर में आम नागरिक तो पूजा कर सकता है परंतु नेपाल का राजपरिवार इस मंदिर में पूजा नहीं कर सकता है। यदि ऐसा वो करते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में..

