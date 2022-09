भारत की एक ऐसी नदी जहां पानी में बहता है सोना, सुबह से शाम तक सोना निकालते हैं लोग, कहां से आता है किसी को नहीं पता

भारत में एक ऐसी नदी है जिससे सोना निकलता है। इस नदी की रेत से सालों से सोना निकाला जा रहा है। नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ इलाकों में बहती है। इस नदी के आसपास रहने वाले लोग उसमें से सोना निकालकर अपनी गुजर-बसर करते हैं।

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली धातुओं में से एक है सोना। यहां इसकी काफी डिमांड रहती है। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी नदी बहती है, जिसमें से सोना निकलता है। ये बात जानकर शायद आप हैरान हो रहे होंगे, मगर ये बात बिल्कुल सच है। सोने की इस नदी की रेत में से सालों से सोना निकाला जा रहा है। इस नदी के आसपास रहने वाले लोग उसमें से सोना निकालकर अपनी गुजर-बसर करते हैं। सोना निकलने की वजह से इस नदीं को सोने की नदी भी कहा जाता है।

Mystery behind Subarnrekha, the river of gold in Jharkhand