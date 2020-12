बिना कपड़ों के माइनस 10 डिग्री की कड़कड़ाती ठंड में ध्यान लगाते साधुओं का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें केदारनाथ मंदिर के बाहर दो साधु बिना कपड़ों के सुबह 3 बजे बारिश की तरह गिरती बर्फ में ध्यान लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि केदारनाथ में फिलहाल तापमान माइनस10 डिग्री चल रहा है। इस वीडियो को एक शख्स ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर शेयर किया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में साधुओं पर सर्दी का कोई असर नहीं दिख रहा और वह लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो के लोग कायल हुए जा रहे हैं। इसे अभी तक 20 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं।

This is at Kedarnath. Sadhus in yogic meditation at 3am in the morning at -10C temperature. Complete control over their mind.



#OmNamahShivaya