बिस्तर पर लेटे रहने के लिए नासा दे रही लाखों की सैलरी, क्या आप करना चाहेंगे ऐसी नौकरी?

अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने कुछ लोगों को सोने के लिए हायर किया था। इन लोगों को 60 दिन लेकर बिताना था। इन्हें हर गतिविधी जैसे खाना, नहाना और टॉयलेट जाना सब लेट कर ही करना पड़ा। इस काम के लिए इन्हें 14 लाख से भी ज्यादा सैलरी दी गई।

NASA pays lakhs of rupees to stay in bed for two months