यहां घूमने के साथ-साथ मिल रहा है एक दिन की शादी का मौका, जानें क्या है ऑफर

नई दिल्ली। दुनिया में कई ऐसे पर्यटक ( tourists ) हैं जो अपने जूनून के लिए देश-विदेश घूमने निकल जाते हैं। बस उन्हें इंतज़ार होता है परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट पैकेज का। अगर कोई ट्रैवलर नीदरलैंड ( Netherlands ) जाने का प्लान बना रहा है तो उसे एक बार एम्स्टर्डम ( Amsterdam ) ज़रूर घूमकर आना चाहिए।

एम्स्टर्डम में टूरिस्ट के लिए एक अनोखा ऑफर पेश किया जा रहा है। ऑफर यह है कि यहां घूमने आए लोग एक दिन के लिए यहीं के किसी लोकल से शादी कर सकते हैं। यहां ‘Marry An Amsterdammer For The Day' नामक कैम्पेन चलाया जा रहा है, इसे चलाने का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है।

इस पहल के तहत पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच संबंध बनाने के लिए की गई है। बता दें कि इस कैम्पेन के तहत पर्यटक अपने पार्टनर के साथ हनीमून या फिर Date पर भी जा सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एम्स्टर्डम में आने वाले पर्यटकों की संख्या 19 मिलियन है, जो अगले दशक तक 29 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।

गौरतलब है कि यहां जाकर शादी करना कानूनी नहीं होगा। इस कम्पैन को चलाने वालों का कहना है कि 'यहां के लोकल से शादी करने से पर्यटक एम्स्टर्डम को किसी लोकल के नज़र से देख पाएंगे।'

