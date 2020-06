Philippines में दिखे इंसान के आकार के चमगादड़, लोगों में मचा हड़कंप

नई दिल्ली। इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना (Coronavirus) का दंश झेल रही है। चारो तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ताजे आंकड़े के मुताबिक 1 करोड़ से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

जानकारों का कहना है कि ये वायरस चमगादड़ों (Bats ) से इंसानों से में आया है। तब से लोगों में इस जानवर को लेकर डर बना हुआ है। इन सब के बीच फिलीपींस (Bats in the philippines) में इंसानों के आकार का चमगादड़ दिखा है।

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC — Alex💫 (@AlexJoestar622) June 24, 2020

दरअसल, फिलीपींस में यह चमगादड़ दिखा है एक शख्स के घर के सामने उल्टा लटका हुआ पाया गया। इस चमगादड़ हाईट तकरीबन छह फीट बताई जा रही है। इस चमगादड़ की फोटो को @AlexJoestar622 नाम ट्विटर यूजर ने साझा की है। तस्वीर के कैप्शन में शख्स ने लिखा है कि फिलीपींस में इतनी ही साइज के चमगादड़ पाए जाते हैं।

This is not a giant golden-crowned flying fox because the bat in your photo does not have the distinct yellow shade on the head of the bat and sometimes around its body. pic.twitter.com/oMerHX86Og — Marlo Mamocod (@MarloMamocod) June 25, 2020

yall the 5.58 ft means like this. not the bats height itself pic.twitter.com/AV3hgAW3VB — Happy TAEIL Month 🌜🍅🎂🧚🏻‍♀️ (@_moontaeilnct) June 25, 2020

इस फोटो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे डरावना करार दे दिया। इसे देखकर लोग डरकर सहम गए। वहीं एक यूजर ने तो इसे कोरोनावायरस से भी जोड़ दिया।