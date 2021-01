130 साल बाद यहां देखा गया दुर्लभ बर्फीला उल्लू, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। इस धरती पर कई ऐसे दुर्लभ प्रजाति के जीव है जो विलुप्त हो रहे है। हाल ही में न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में लोगों को अद्भुत नजारा देखा गया। पार्क में लोगों को दुर्लभ बर्फीला उल्लू देखने को मिला। जिसके सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, ऐसे नजारे देश में बहुत कम देखने को मिलती हैं। सोशल मीडिया पर इस बर्फीले उल्लू की तस्वीर और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।

130 साल बाद आया नजर

दरअसल, न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में 29 जनवरी को यह अनोखा नजारा देखा गया। खबरों के अनुसार, 130 साल बाद एक बर्फीला उल्लू दिखाई दिया। इस दुर्लभ पक्षी को देखकर लोग हैरान रह गए। इस उल्लू को लेकर लोग काफी उत्सुक नजर आए। जैसे ही इसकी जानकारी लोगों को लगी, सभी इसकी पहली झलक देखने के लिए जमा हो गए।



दुलर्भ बर्फीला उल्लू का वीडियो वायरल

ट्विटर यूजर मैनहट्टन बर्ड अलर्ट ने एक वीडियो को शेयर किया है। जिसमें कहा गया कि सेंट्रल पार्क में एक बहुत ही दुर्लभ बर्फीला उल्लू दिखाई दिया है। 30 सेकंड का यह वीडियो खूब देखा जा रहा है। इसमें आप देख सकते है कि कैसे स्नो उल्लू सेंट्रल पार्क में बीहड़ों में मस्ती कर रहा है। वीडियो में देख सकते है कि कैसे बर्फीला उल्लू बार-बार अपनी गर्दन घुमा रहा है। खबरों के अनुसार, यह उल्लू पहली बार 1890 में देखा गया था।

आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते है

आमतौर पर यह उल्लू आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है। स्नो उल्लू का वैज्ञानिक नाम बुबो स्कैंडिअस है। कुछ प्रजातियां उत्तरी अमेरिका के बर्फीले इलाकों में भी दिखाई देती हैं। इन उल्लुओं के शरीर पर सफेद, काले और भूरे रंग का मिश्रण होता है। बर्फीला उल्लू सभी उल्लुओं से आकार में बड़ा होता है। उनका वजन भी बहुत होता है। एक वयस्क बर्फीला उल्लू 21 से 26 इंच लंबा होता है। यह एक जगह पर स्थिर नहीं रहते है। शिकार खोजने या खुद को शिकार होने से बचने के लिए विभिन्न ठंडे स्थानों पर घूमते हैं।

The SNOWY OWL of the Central Park North Meadow was not much bothered by the crows that gathered around it earlier and that have now returned. People are staying behind distant fences and being quiet and respectful. pic.twitter.com/BKjGPRiKCZ