कहीं चूहे को मिला अवॉर्ड, तो कहीं कछुए संग कुत्ते ने खेली फुटबॉल, देखिए जानवरों के अजब गजब करतब: अजब गजब with Shweta Dhobhal (EP-8)

नई दिल्ली। अजब गजब के एपिसोड 8 ( Ajab Gajab Ep-8 ) में आज हम आपको सोशल मीडिया ( Social Media ) पर तेजी से वायरल हो रही वीडियोज ( Viral Video ) को दिखाएंगे। जिन्हें देख आप हैरान हो जाएंगे। आज के एपिसोड में हम आपको दुनिया के पहले विशाल चूहे मगावा ( Magwa Rat ) के शानदार कारनामे की जानकारी भी देंगे। जिसे उसकी बहादुरी के लिए गोल्ड मेडल ( Gold Medal ) से नवाज़ा गया है। वहीं आपको कुत्ते और कछुए ( Dog Trutle Friendship ) की दोस्ती की एक झलक भी दिखाएंगे। जिसने सबका दिल जीत लिया है।

यही नहीं एपिसोड में आपको एक ऐसा मेंढ़क भी देखने को मिलेगा जिसके पेट में लाइट जलती ( lights up from within frog stomach ) हुई दिखाई दे रही है। वहीं टायलेट सीट से सांप ( Snake Video ) के निकलने की हैरान कर देने वाली वीडियो भी आपको इस एपिसोड में दिखने को मिलेगी। शो में आपको सभी वायरल वीडियोज ( Viral Videos ) दिखाई जाएंगी। जो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड ( Trending On Social Media ) कर रही है।