उफनती नदी के बीच शख्स ने जुगाड़ से दौड़ाई बाइक, Video हुआ वायरल

नई दिल्ली। इन दिनों सोशल मीडिया (social media) पर एक वीडियो (Viral Video) खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि उफनती नदी (River) के बीच एक शख्स तेज रफ्तार में बाइक (Bike) दौड़ा रहा है। ये नजारा देखने के बाद हर कोई हैरान हो जा रहा है।

वीडियो (Video) में आप देख सकते हैं कि शख्स बाइक पर बैठा है और सामने नदी है। वो बाइक को स्टार्ट करता है और नदी में गाड़ी को दौड़ा ((Riding Motorcycles on Waterlogged Street) देता है। वीडियो ध्यान से देखेगें तो आपको दिखेगा की उसने पेट्रोल को हैंडल के ऊपर रखा है और साइलेंसर को भी ऊपर की तरफ रखा है। इससे पानी न पेट्रोल में जाएगा और न साइलेंसर में।

पहले वीडियो देख लें...

Have never seen before !!

‘Jugaad’ at it's best.😀👌👍

VC: SM

(It may be dangerous to try) pic.twitter.com/sTP0BYvpnL — Awanish Sharan (@AwanishSharan) August 11, 2020

इस कमाल के जुगाड़ वाले वीडियो को आईएएस अफसर अवनीष शरण (IAS Officer Awanish Sharan) ने साझा किया है। अवनीष ने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि 'ऐसा कभी नहीं देखा. शानदार जुगाड़। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और ये तरफ वायरल भी हो रहा है।

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को अब तक 11 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। साथ ही 900 से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं।

