139 साल पुराने घर को दूसरी जगह किया शिफ्ट, जिसने भी देखा उड़ गए उसके होश - वायरल हुआ Video

नई दिल्ली। आज के समय में शानदार आलीशान घर को बनाना इतना असान नही है एक घर को बनाने में इतनी लागत आती है कि अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते है। और फिर बात आलीशान घर को तोड़ने की आ जाए तो कलेजा हाथ में आ जाता है क्योंकि हर किसी को अपने घर से इतना लगाव हो जाता है कि उसे तोड़ने में भी काफी दुख होता है। लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जिसने अपने घर को टूटने से बचाने के लिए उस घर को ही अपने साथ दूसरी जगह ले गया। अब आप सोच रहे होगें की जमीन में बनाए घर को वो किस तरह से दूसरी जगह ले जा सकता है तो हम आपको बताते है इसके बारे में...

With a crowd of onlookers, gawkers and nervous engineers in tow, a 139-year-old Victorian home was moved a quarter mile the wrong way down a hilly San Francisco street early Sunday.



