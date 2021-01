ALIENS MYSTERY : क्या अब एलियंस के वजूद को मान लेना चाहिए

-एक महीने में दो बड़े वैज्ञानिकों के दावों से फिर चर्चा में परग्रही जीवन (In a month, the claims of two big scientists again discussed the alien life)

-क्या सचमुच पृथ्वी से दूर कोई सभ्यता सांस ले रही है