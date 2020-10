Garba 2020: कोरोना से बचने के लिए छात्रों ने ढूंढ निकाला रास्ता, PPE किट ड्रेस पहनकर किया गरबा

नई दिल्ली। नवरात्र के शुरू होते ही चारों ओर Garba Dance की धूम शुरू हो जाती है। हर जगह लोग मां भगवती को खुश करने के लिए उनके दरबार पर गरबा डांस करना नही भूलते है। गरबा डांस के बिना नवरात्र अधूरी रहती है, खासकर इसकी सबसे ज्यादा धूम गुजरात में देखने को मिलती है। लेकिन इस बार नवरात्रि के 9 दिन फीके पड़ने वाले है क्योकि कोरोना के वजह से हर जगह डांडिया और गरबा खेलने पर रोक लगाई गई है। लेकिन इसी बीच गरबा के प्रेमियों ने कोरोनाकाल में गरबा डांस करने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है, जिसका हर कोई मुरीद हो सकता है।

#WATCH Gujarat: A group of students of fashion designing in Surat perform 'Garba' sporting hand-painted costumes made of PPE kits. These costumes have been designed by them. (15.10) pic.twitter.com/sKSYk7e3iy