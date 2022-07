सूरत के डुमास बीच को माना जाता है भूतिया, पाई जाती है काली रेत, Wikipedia पर भी बताया गया प्रेतवाधित!

Dumas Beach: सूरत के डुमास बीच को भूतिया माना गया है। Wikipedia के अनुसार यह भारत के 35 सबसे शीर्ष भूतिया जगहों में होने के लिए प्रसिद्ध है। इस बीच में काली रेत पाई जाती है। कहानियों में कहा जाता है कि दाह संस्कार की राख के कारण यहां की रेत काली हुई और कई आत्माएं अभी भी समुद्र तट पर घूमती हैं।

Dumas Beach: यदि आप कभी भी भारत की सबसे भूतिया जगहों के बारे में ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको गुजरात के सूरत से लगभग 21 किलोमीटर दूर डुमास समुद्र तट का नाम जरूर मिलेगा। इस समुद्र तट की रेत काली है। इसके पीछे की वजह कहानियों के माध्यम से सामूहिक दाह संस्कार को बताया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार यह समुद्र तट दिन के समय भगवान के घर जैसा लगता है। वहीं सूरज ढलने के बाद यह शैतान का स्वर्ग बन जाता है। Wikipedia के अनुसार यह भारत के 35 सबसे शीर्ष भूतिया जगहों के लिए प्रसिद्ध है।

Surat's Dumas Beach is believed to be haunted, black sand is found, also mentioned on Wikipedia as haunted!