सालों पहले इटली के इस शहर में इंसान से लेकर जानवर तक बन गए थे पत्थर, जानें क्या थी वजह

इटली में एक ऐसा प्राचीन शहर है जहां ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से इंसना और वहां रहने वाले जानवर पत्थर के बन गए। पत्थर बन गए इन इंसानों और जानवरों को जब आप पहली नजर में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वह एक मूर्ति है। ऐसा ही वहां गए पुरातत्व विभाग को भी लगा। मगर सच्चाई सामने आने पर उनके भी होश उड़ गए।

That terrible incident happened in Italy when from human to animal were turned into stone