बच्चे की खातिर मगरमच्छ से भिड़ गई मां, वीडियो देख रो पड़़े लोग

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर रोजाना लाखों वीडियो अपलोड किए जाते है। उनमें से कुछ रोचक होते है व वायरल हो जाते है। यह वीडियो रातोंरात सुर्खियों में आ जाते है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक मां के बलिदान के बारे में बताया गया है। इस वीडियो को देखकर सभी आंखे नम हो जाएगी। इसमें अपने की जिगर के टुकड़े की खातिर एक हिरण ने अपनी जान न्योछवर कर दी। अपनी जान की परवाह किए बिना वह पानी के राजा मगरमच्छ से भिड़ गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है।



यह भी पढ़े :— यहां मिली 2000 साल पुरानी रहस्यमयी ममी, सोने की है उसकी जीभ, जानें वजह

आखिर मां तो मां होती है

इस वीडियो को आईएफएस ऑफिसर सुशांत नंदा ने शेयर किया है। इसके कैप्शन में लिखा, पूरी दुनिया की ताकतें मां के प्यार के आगे हार जाती है। ये वीडियो एक हिरण मां का है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए मगरमच्छ का शिकार बन जाती है। वीडियो में आप देश सकते है कि एक मां अपनी बच्चे की जान को बचाने के लिए खुद का जीवन दाव पर लगा दिया। एक हिरण का बच्चा पानी पीने जाता है। तभी दूर खड़ी उसकी मां देखती है कि पानी के तेजी से एक मगरमच्छ उसके बच्चे की तरफ आ रहा है। यह देखकर मां खुद को रोक नहीं सकी और अपने बच्चे की खातिर पानी में कूद गई। अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान गवा दी।

यह भी पढ़े :— 100 किलो की महिला ने चंद दिनों में घटाया 45 किलो वजन, मोटापे ने कर दी थी ऐसी हालत



वीडियो देख रो पड़े लोग

सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसको देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही है। इस वीडियो को देखकर यूजर्स का दिल ही टूट गया। लोगों ने कमेंट्स किए कि मां किसी भी रूप में मां ही होती है। चाहे वो इंसानी रूप में या फिर कोई जानवर ही क्यों ना हो। लोग ये तो बलिदान है, ये बेस्ट वीडियो है, जननी दैवो भव, दुनियाभर की माओं को सलाम है, ये तो दिल तोड़ने वाला था... इस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है।

All the forces on this planet will never beat that of a mother’s love 💕

The video of a mother deer that ran in to save her young from the jaws of a crocodile... pic.twitter.com/4uKMhEuyHE