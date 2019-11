इस किसान ने पकड़ा दो मुंह वाला दुर्लभ सांप, लेकिन एक शरारती बच्चे के चक्कर में...

नई दिल्ली: दुनिया में कई तरह के जीव-जंतु मौजूद हैं। इन्हीं में से एक है सांप। कई लोग सांपों की पूजा करते हैं, तो कई लोग इनसे बचते हुए नजर आते हैं। आपने भी अपने जीवन में कई तरह के सांप देखें होंगे, मोटे, पतले, एक मुंह वाले या फिर दो मुंह वाले। लेकिन हम आपके एक सिरे पर दो मुंह वाले सांप के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी।

दरअसल, चीन में एक व्यक्ति के घर में ऐसा सांप निकला, जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। हैरानी की बात ये थी कि इस सांप के एक ही सिरे पर दो मुंह थे। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के हेबेई प्रांत के एक गांव में रहने वाले किसान सेनझाउ ने बताया कि उन्होंने सांप को सुबह अपने घर में देखा था। इसके बाद उन्होंने इस दुर्लभ सांप को पकड़ लिया। स्थानीय लोगों को जैसे ही इस बात का पता चला कि सेनझाउ ने दो मुंह वाले सांप को पकड़ा है। उनके घर में ये देखने के लिए लोगों हुजूम आ गया। सेनझाउ ने इस सांप को एक बर्तन में रखा था।

A two-headed snake broke into a farmer's yard in Shenzhou, N China's Hebei, and escaped later. Have you ever seen any "fantastic beasts" in your life? pic.twitter.com/YKzU0IUdji