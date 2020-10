महिला का दावा, भूत के साथ थी लिव इन रिलेशनशिप में, खूब की मस्ती...

आज दुनिया कहा से कहा पर पहुंच गई है। विज्ञान इतनी तरक्की कर ली है किसी ने इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहले की तुलना में आज जीवन बहुत ही सरल और आसान हो गया है। इस विज्ञान के युग में आज भी कुछ लोग ऐसे है जो खुद को बदलने का नाम नहीं है। या यू कहे तो वे ऐसी बाते कर रहे है जिन पर विश्वास करना नामुमकिन है। आज आज भूत—प्रेम पर विश्वास नहीं करते है। लेकिन एक महिला ने भूत को लेकर चौकाने वाला खुलासा किया है। भूत की इस कहानी को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ब्रिटेन की एक महिला ने दावा किया है कि वह भूत के साथ रिलेशनशिप में थी।

भूत के साथ मनाई छुट्टियां

एमथिस्ट रील्म नाम की एक महिला का कहना है कि उनकी दोस्ती भूत से थी। वह भूत के साथ छुट्टियां भी बिता चुकी है। महिला का दावा कि वह एक भूत के साथ सीरियस रिलेशनशिप में रही। हालांकि अब यह रिलेशनिशप खत्म हो गया है। रील्म उस भूत के साथ बिताए गए दिनों को सबसे अच्छे दिन मानती हैं। महिला ने उस भूत नाम रे बताया है।

'It was going really well until we went on holiday ... and then he completely changed'



After Amethyst met and fell in love with ghost Ray, they’ve now decided to part ways after he began acting oddly.



Watch the full chat on the ITV Hub 🕙👉https://t.co/Q7IV485mUn pic.twitter.com/sLkpArOkUr