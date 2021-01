अजगर ने रोका बाघ का रास्ता, फिर जो हुआ हैरान कर देगा आपको

दुनिया अजब-गजब रहस्यों से भरी पड़ी है। सौरमंडल से लेकर पृथ्वी तक इतने रहस्य हैं, जिनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। हमारे पास घने जंगल जानवरों का राज चलता है। शेर और बाघ (Tiger) को जंगल का राजा माना जाता है, विशालकाय शरीर वाला अजगर (Python) भी किसी से कम खतरनाक नहीं होता है। अजगर और बाघ से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया (Social media) पर काफी तेजी से वायरल (Video Viral) हो रहा है। इस वीडियो को देखकर आप हैरान हो जाएंगे।

बता दें कि सुशांत नंदा नाम के एक ट्विटर यूजर ने इसे शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा,'बाघ को अजगर के लिए रास्ता छोड़ना पड़ा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो जितना हैरान करने वाला है, ठीक उतना ही इस वीडियो का कैप्शन डरावना है। बाघ और अजगर के इस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स बहुत पसंद कर रहे हैं।'

बाघ पर भारी पड़ा अजगर

वायरल हो रहे इस वीडियो में बाघ रास्ते में अजगर को देखकर रुक जाता है। अजगर जैसे ही बाघ की तरफ मुंह करता है वह तुरंत अपना रास्ता बदल लेता है। यह वीडियो देखकर एक बात समझ आती है कि बाघ भले ही कितना ही खतरनाक जानवर जानवर हो, लेकिन अजगर से उसे भी डर लगता है।

Tiger leaves the way to Python.. pic.twitter.com/87nGHbo0M0