शख्स ने Girlfriend को Propose करने लिए पूरे शरीर में लगा ली आग, Video देख दंग रह जाएगें आप!

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (social media) पर एक हैरान कर देना वीडियो सामने आया है। वीडियो (Video) में दिख रहा है कि एक शख्स अपनी प्रेमिका (Girlfriend ) को प्रपोज करने के लिए अपने शरीर पर आग लगा देता है। इस अनोखे और खतरनाक प्रपोजल का वीडियो पर इंटरनेट (Internet) पर धूम मचा रहा है।

पहले वीडियो देख लें..

Talk about a hunk of burning love! 🔥 Professional stuntman Riky Ash popped the question while aflame, during a decoy photoshoot set up to surprise his girlfriend, Katrina Dobson, a COVID-19-fighting nurse https://t.co/M6gzeQY3wv pic.twitter.com/PtbTfO67xx