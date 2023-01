मिशिगन के एक व्यक्ति ने अपने दांतों को नुकीला कर लिया और अपने चेहरे को ऐसा बना लिया, जिसे देखने के बाद पुलिस अफसर तक डर गए। इस व्यक्ति को मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। जितना यह व्यक्ति देखने में डरावाना लगता है, अगर आप इसके कारनामों के बारे में सुनेंगे तो दंग रह जाएगें।

US Michigan man tattooed face, sharpened teeth to scare children and women, arrested for human trafficking