बारिश के बीच तिरपाल के नीचे नाचते हुए 'बारातियों' का वीडियो हुआ वायरल

बारिश के बीच तिरपाल के नीचे 'बारातियों' के नाचने का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लोग अलग-अलग कमेंट के साथ शेयर कर रहे हैं। वायरल वीडियो में एक ग्रुप डीजे के सामने बारिश में नाचते हुए जा रहा है।

अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अलग-अलग वीडियो वायरल होते रहते हैं। वायरल वीडियो लोगों के द्वारा खूब पसंद किए जाते हैं जिसे लोग अपने कमेंट के साथ अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर करते हैं। इस बार हम जिस वायरल वीडियो के बारे में बता रहे हैं वह भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारी बारिश के बीच पीले तिरपाल के नीचे नाचते हुए जा रहे हैं। भारी बारिश के बीच बारात का नाचने का वीडियो वायरल हो गया है।

Video of 'Baratis' dancing under a tarpaulin in the midst of rain went viral