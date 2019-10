नई दिल्ली। ब्राजील में एक व्‍यक्ति पर लाखों का जुर्माना लग सकता है, क्यों की वह सड़क पर अपने कुत्‍ते से बाइक चलवा रहा था।इस घटना को किसी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो पोस्ट होते ही वायरल हो गया। वीडियो में कुत्तें को बाइक चलाता देख सभी लोग हैरान हो रहे हैं।

