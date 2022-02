फ्रिज में मिला इंसान का कटा हुआ सिर, सच आया सामने तो उड़ गए होश...देखें- वीडियो

Viral Video: इस वीडियो को अपनी शर्तों पर देखें और बच्चों से इस वीडियो को दूर रखें क्योंकि इसे देखकर आप डर भी सकते हैं।

आप फ्रिज खोले और उसमें इंसान का कटा हुआ सिर दिखे? ऐसा ही कुछ एक शख्स के साथ हुआ जिसने अपना फ्रिज खोला और उसमें कटा हुआ सिर देखकर उसके होश उड़ गए। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा जिसे देखने के बाद आप भी चौक जाएंगे। इस वीडियो को अपनी शर्तों पर देखें और बच्चों से इस वीडियो को दूर रखें क्योंकि इसे देखकर आप डर भी सकते हैं। हालांकि, जब इस वीडियो का सच सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए और उनके मन में यही सवाल था 'ऐसा कौन करता है भाई!' दरअसल, ये एक प्रैंक वीडियो है जिसमें एक व्यक्ति अपने दोस्त के साथ प्रैंक कर रहा है।

