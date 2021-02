नन्हें डॉगी ने मगरमच्छ का किया ऐसा हाल, वीडियो देख नहीं होगा यकीन

आए दिन सोशल मीडिया पर वाइल्ड लाइफ से जुड़े वीडियोे वायरल होते रहते हैं। अब एक डॉगी और मगरमच्छ का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान हुए जा रहे हैं। दरअसल, इस वीडियो में एक नन्हें डॉगी ने अपने साहस और वीरता का परिचय देते हुए मगरमच्छ को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। इस वीडियो में साफ देखा जा हरा है कि एक तालाब किनारे एक नन्हा डॉगी खेल रहा है। शायद वह अपने मालिक के साथ किनारे पर आया हो। उसे वह जगह पसंद आती है और खेलने लगता है। वहीं, एक मगरमच्छ के आराम करने का भी वह पसंदीदा स्थान है।

The bold bark of a small dog can even make a croc to turn away.



Credits - Mick Huddz Youtube pic.twitter.com/Py05iFWYd1