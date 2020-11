हाथी ने की हाईवे पर दिन दहाड़े लूटपाट, वीडियो वायरल

अब तक आपने सड़कों पर पुलिस की नाकेबंदी तो देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने सड़क पर हाथी द्वारा की गई नाकाबंदी देखी है। नहीं ना! तो हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारें में बताने जा रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दिनदहाड़े सड़क पर आते-जाते वाहनों से हाथी सामानों की लूट कर रहा है। इस वीडियो को अब सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हाथी बड़ी ही समझदारी से गाड़ी को रोकता है फिर उसके अंदर रखा खाने का सामान अपनी सूंड में पकड़कर बाहर निकाल लेता है।

वायरल हो रहा है वीडियो

44 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब तक इस वीडियो को 1 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। वहीं इस वीडियो पर कई लोगों की मजेदार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए द वाइल्ड इंडिया ने कमेंट में बताया कि यह ग्रांड ट्रंक रोड का वीडियो है। इस वीडियो को बस में सवार एक शख्स ने रिकॉर्ड किया है।

Yes! Forest officials should put food out in the forest for them, away from roads and people until they've replanted the forest enough for wildlife to survive.