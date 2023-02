इस देश में शादी के बाद लड़के को उल्टा लटका कर की जाती है पिटाई, जानिए कहां होती है ऐसी अनोखी रस्म

Weird Wedding Tradition: हर समाज में अलग-अलग तरह से शादी होती है और शादी में कई सारी रस्में निभाई जाती है। कुछ रस्में ऐसी भी होती हैं जिन्हें जानकर आप हैरान ही रह जाएंगे। इस कड़ी में हम आपको एक ऐसी रस्म के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर शादी के दिन लड़के को उल्टा लटका कर उसके पैरों पर डंडों से पिटाई की जाती है।

Weird wedding traditions around the world: In this country the groom is hanged upside down and beaten