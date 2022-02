Apple को सेब तो Beer को हिंदी में क्या कहते हैं? 99 फीसदी लोग नहीं जानते इसका जवाब

क्या आप जानते हैं इसे हिन्दी में क्या कहते हैं? हम दावे के साथ कह सकते हैं कि केवल एक फीसदी लोग ही इसका जवाब दे पाएंगे....

दुनियाभर में लोग बीयर को काफी पसंद करते हैं और इसका सेवन लोग पानी की तरह करते हैं। एक सर्वे में भी सामने आया था कि लोग चाय-कॉफी के सेवन के बाद बीयर को सबसे अधिक पसंद किया जाता है। पार्टी हो या कोई जश्न मनाने का समय बीयर रौनक का काम करता है। मनुष्य प्राचीन मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता के समय से ही बीयर का इस्तेमाल करता आया है। वर्तमान में भी दुनियाभर में बीयर का कारोबार धड़ल्ले से चलता है। परंतु क्या आप जानते हैं इसे हिन्दी में क्या कहते हैं? हम दावे के साथ कह सकते हैं कि केवल एक फीसदी लोग ही इसका जवाब दे पाएंगे, इसलिए आज हम आपको इसका हिन्दी नाम बताएंगे।

