रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं ? नहीं पता तो जानिए यहां

क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे स्टेशन को हिन्दी में क्या कहते हैं? आज हम आपको बताएंगे इसका हिन्दी नाम!

हम सभी अक्सर कभी न कभी रेलगाड़ी से छोटी या बड़ी दूरी तय करते होंगे। रेलगाड़ी से सफर करना काफी रोमांचक होता है। कभी हम अपनों को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं तो कभी दोस्तों के साथ जाते हैं। आप इसे कभी ट्रेन को तो रेलगाड़ी कहते हैं, परंतु रेलवे स्टेशन को हिन्दी में भी इंग्लिश के टर्म से संबोधित करते हैं। कभी आपने सोचा है कि आखिर रेलवे स्टेशन को हिन्दी में क्या कहते हैं?

what is the meaning of Railway station in Hindi? (PC: Onmanorama)